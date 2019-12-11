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Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Украины, экс-кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Как сообщается на сайте следкома, он обвиняется в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Гриценко был объявлен в международный розыск и в апреле 2019 года заочно арестован.

«В настоящее время он продолжает скрываться на территории Украины, откуда не может быть экстрадирован в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины», - заявили в российском ведомстве.

По данным следствия, 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года Гриценко, находясь на территории Украины, публично выступил в средствах массовой информации с призывами к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва российских поездов в приграничных с Украиной регионах, автомашин в городах Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийства представителей украинского силового блока.  

«Причастность Гриценко к совершению преступления подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе заключениями судебных экспертиз, результатами оперативно-розыскной деятельности и другими материалами дела», - заявили в следкоме.

В настоящее время уголовное дело по обвинению Гриценко с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ForUm

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