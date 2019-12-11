По факту сноса памятника участникам АТО в Ворзеле открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Несколько лет назад на земельном участке в селе группа участников АТО установила памятный знак погибшим воинам на Востоке страны.

В дальнейшем местный сельский совет в административных границах выделил земельные участки участникам боевых действий. Участок, где находился памятник, попал в собственность одному из атошников.

Чтобы начать строительные работы на своем участке, мужчина был вынужден его демонтировать и выбросить.

Сотрудники Ирпенского отдела полиции по факту самоуправства открыли уголовное производство по ст. 356 Уголовного кодекса Украины.

В его рамках направлены соответствующие запросы в органы местного самоуправления, чтобы установить ценность и значение памятника. После получения ответов работники полиции определятся с дальнейшими процессуальными действиями.

Остатки памятника в качестве вещественного доказательства находятся в отделе полиции.