также в разделеОбщество
Суд продлил арест подозреваемому в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко 5
В понедельник в Украине запустят бета-версию приложения «Дия» 16
В РФ заявили о задержании сторонника «Правого сектора», готовившего теракт 14
На первом этапе обмена Киев хочет вернуть 77 заложников из ОРДЛО 18
В Украине изменились противопоказания к вакцинации 12
ГБР провело обыски у Микитася 15
Депутат: По «УкрБуду» вопросы уже к новой власти 13
Рада рассмотрит законопроект об особом статусе Донбасса в четверг 14
«Квартал 95» объяснил, кто продал «ТНТ» права на трансляцию «Слуги народа» 26
Гриценко будут заочно судить в РФ 23
По факту драки в Раде завели уголовное дело 48
Янтарное дело: Суд перенес подготовительное заседание на февраль из-за неявки обвиняемых 25
НАПК пожалуется в полицию на сотрудников, которые «копались» в декларациях 15
Директора сгоревшего одесского колледжа отправили под домашний арест 25
«Слуга народа» назвала драку в Раде провокацией 26
ФСБ сообщает о задержании украинца в Крыму 35
Латвия приняла на реабилитацию 11 бывших узников Кремля 17
Суд отменил залог для чиновника, подозреваемого по делу Садового 18

По факту сноса памятника участникам АТО в Ворзеле открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Несколько лет назад на земельном участке в селе группа участников АТО установила памятный знак погибшим воинам на Востоке страны.

В дальнейшем местный сельский совет в административных границах выделил  земельные участки участникам боевых действий. Участок, где находился памятник, попал в собственность одному из атошников.

Чтобы начать строительные работы на своем участке, мужчина был вынужден его демонтировать и выбросить.

Сотрудники Ирпенского отдела полиции по факту самоуправства открыли уголовное производство по ст. 356 Уголовного кодекса Украины.

В его рамках направлены соответствующие запросы в органы местного самоуправления, чтобы установить ценность и значение памятника. После получения ответов работники полиции определятся с дальнейшими процессуальными действиями.

Остатки памятника в качестве вещественного доказательства находятся в отделе полиции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги