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При публичном обвинении, которое в Ильичевском районном суде Мариуполя поддерживали прокуроры Левобережной окружной прокуратуры Донецкой области, 17-летний юноша признан виновным в публичном надругательстве над Государственным Знаменем Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины).

Как сообщили ForUm’у  в пресс-службе донецкой прокуратуры, прокурорами в суде доказано, что 7 августа 2021 житель Мариуполя, находясь в лесополосе на территории Кальмиусского района поджег Государственный Флаг Украины, после чего выложил его фото в одной из социальных сетей.

Приговором суда несовершеннолетнему обвиняемому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с испытанием на 1 год.
ForUm

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