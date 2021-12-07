При публичном обвинении, которое в Ильичевском районном суде Мариуполя поддерживали прокуроры Левобережной окружной прокуратуры Донецкой области, 17-летний юноша признан виновным в публичном надругательстве над Государственным Знаменем Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе донецкой прокуратуры, прокурорами в суде доказано, что 7 августа 2021 житель Мариуполя, находясь в лесополосе на территории Кальмиусского района поджег Государственный Флаг Украины, после чего выложил его фото в одной из социальных сетей.

Приговором суда несовершеннолетнему обвиняемому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с испытанием на 1 год.