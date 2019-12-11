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Киевская прокуратура сообщила о подозрении первому заместителю председателя Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации по факту внесения недостоверных сведений в декларации.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Согласно материалам следствия, указанный чиновник, будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в нарушение требований Закона Украины «О предотвращении коррупции», не отразил в ежегодных электронных декларациях за 2015-2018 годы сведения о наличии у него обязательств    перед банковским учреждением на сумму более 8 млн грн», - говорится в сообщении.

По результатам предварительного расследования должностному лицу сообщено о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины. Решается вопрос об отстранении указанного лица от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, в Шевченковском районном суде города Киева сейчас находится обвинительный акт в отношении первого заместителя председателя Шевченковской РГА по обвинению мошенническом завладении объектами коммунальной недвижимости на сумму более 35 млн гривен, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 и, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

 
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