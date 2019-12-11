В отчете Министерства юстиции США о расследовании ФБР в отношении вмешательства России в президентские выборы США 2016 года говорится о подкупе президента ФИФА российским олигархом ради проведения чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Sky Sports.

В отчете есть заметки бывшего работника британской разведки Кристофера Стила, в которых он описывает процесс получения Россией права на проведение мирового футбольного первенства.

«В июле 2011 года Стил представил отчет, в котором кратко изложен предполагаемый разговор между тогдашними президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным, в котором, согласно отчету, Путин признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА (на тот момент организацией руководил Йозеф Блаттер), чтобы Россия могла выиграть право на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году», – говорится в отчете.

Кроме этого, в 2015 году Стил отправил в ФБР отчет, в котором цитировал российского чиновника, признавшего, что Кремль подкупил руководителей ФИФА с целью обеспечения права проведения ЧМ-2018.

Напомним, в 2015 году в Швейцарии арестовали несколько чиновников ФИФА в связи с подозрениями в коррупции, а президент организации Йозеф Блаттер был отстранен от своих обязанностей, как и тогдашний президент УЕФА Мишель Платини.