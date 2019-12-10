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Европейский Союз приветствовал усилия Германии и Франции по организации «нормандского саммита», который состоялся вчера в Париже, и определил достигнутые договоренности как первый шаг к урегулированию кризиса в Украине.

Об этом во вторник в Париже во время пресс-конференции по итогам встречи с министром Франции по европейским и иностранным делам Жан-Ивом Ле Дрианом (Jean-Yves LE DRIAN) заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, трансляция которой велась на мультимедийном канале ЕС, сообщает Укринформ.

«Украина присутствовала во время нашего разговора. Мы приветствовали усилия Франции и Германии в проведении «нормандского саммита», которые способствовали устойчивому прекращению огня, разведению сил и обмену заключенными. Это первый шаг к достижению политического решения, важного для Европы, которая заинтересована в безопасности и стабильности на своих восточных границах», - отметил Жозеп Боррель.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Переговоры прерывали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Перед этим Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.
ForUm

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