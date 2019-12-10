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Агентство внутренней безопасности Польши задержало украинца Максима С., который, по данным спецслужб, планировал взорвать заминированный автомобиль под торговым центром в городе Пулавы. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RMF24.

Как говорит начальник люблинского отдела прокуратуры Мачей Флоркевич, украинец, который два месяца назад перешел в ислам, приняв имя Мохамед, готовил теракт. Он встречался с несколькими людьми, которые могли помочь ему в реализации плана, собирал различные вещества, искал в интернете контент, связанный с изготовлением взрывных устройств. Также он собирался купить автомобиль, который мог быть использован для теракта.

Агентство внутренней безопасности установило, что мужчина знакомился с материалами террористического характера, а о своих планах рассказывал коллегам и лицам из своего окружения, рассказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

Будучи в Варшаве, мужчина тесно общался с иностранцами, представляющими радикальный подход к исламу. Он поддерживал связи с выходцами из Таджикистана, а также гражданами Российской Федерации чеченской национальности.

Украинец был задержан 4 декабря, с 6 декабря временно арестован. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности также обыскали места проживания тех иностранцев, с которыми Максим С. поддерживал контакты.

 
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