Под Офисом президента в Киеве продолжается акция «Варта на Банковой», сообщает ОО «Черная гвардия», которое организовало мероприятие.

«Друзья, судя по информации, поступающей из Парижа, результаты переговоров мы узнаем не в 20:00, как планировалось, а не ранее 22:00. Возможно, это произойдет еще позже. Поэтому мы уже гарантированно остаемся на минимум на эту ночь», говорится в сообщении.

В то же время в полиции Киева сообщили, что нарушений общественного порядка в ходе акции в настоящее время не зафиксировано.

«Второй день сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГосЧС, кинологи, полиция диалога продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности и правопорядка во время акций у Офиса президента Украины. Сейчас в мероприятиях принимают участие около 800 человек. В настоящее время ситуация спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано», – говорится в сообщении.

Полицейские будут в дальнейшем следить за правопорядком до завершения мероприятий. Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой с пониманием относиться к превентивным мерам безопасности.

Ранее СМИ сообщили, что встреча лидеров «нормандской четверки» завершилась и началась встреча Зеленского и Путина.

В ОП уточнили, что переговоры лидеров стран «нормандской четверки» прервали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.