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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что у Евросоюза на данный момент нет причин менять режим санкций против России. Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Германии в Twitter, передает 112 Украина.

«Российский вклад в поиск мира в Украине является ключом к улучшению отношений между Евросоюзом и Россией. Люди в восточной Украине слишком должно ждут мира. На данный момент нет причин менять режим санкций ЕС», - заявил Маас.

Напомним, 9 декабря состоится первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин проведут переговоры в столице Франции Париже.
ForUm

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