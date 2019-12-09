Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что у Евросоюза на данный момент нет причин менять режим санкций против России. Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Германии в Twitter, передает 112 Украина.

«Российский вклад в поиск мира в Украине является ключом к улучшению отношений между Евросоюзом и Россией. Люди в восточной Украине слишком должно ждут мира. На данный момент нет причин менять режим санкций ЕС», - заявил Маас.

Напомним, 9 декабря состоится первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин проведут переговоры в столице Франции Париже.