Встреча лидеров «нормандской четверки» начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17:00 по Киеву). Об этом в пятницу на брифинге сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, сообщает Укринформ.

«Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16:00 (по Парижу. - Ред.). Совместная конференция запланирована на 19:00», - сказала Деммер.

По ее словам, в Берлине надеются, что результатом первого за 3 года саммита станет «новый импульс в мирном процессе и согласование новых шагов».

Деммер отметила, что с октября 2016 года, когда состоялся предыдущий саммит, не удалось продвинуться в вопросе мирного процесса. Но в 2019 году «появилась новая динамика» и удалось сделать конкретные шаги, отметила она.

Напомним, встреча в формате «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ключевой вопрос на повестке дня – решение конфликта на Донбассе.

Последний раз такая встреча на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Ее участники признали, что прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе тогда не удалось достичь.