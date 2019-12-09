Издание «Новое время» опубликовало список предприятий, загрязняющих воздух в Украине больше всего.
1. Мариупольский МК им. Ильича, Донецкая обл., Мариуполь - 226,6 тыс. тонн;
2. АрселорМиттал Кривой Рог, Днепропетровская обл., Кривой Рог - 208,2 тыс. т.
3. Бурштынская ТЭЦ (ДТЭК Западэнерго), Ивано-Франковская обл., Бурштын – 182,9 тыс. т.
4. Кураховская ТЭС (ДТЭК Востокэнерго), Донецкая обл., Курахово - 139,1 тыс. т.
5. ДТЭК Павлоградуголь, Днепропетровская обл., Павлоград - 121,2 тыс. т.
6. Углегорская ТЭС (Центрэнерго), Донецкая обл., Светлодарск - 100 тыс. т.
7. Днепровский меткомбинат, Днепропетровская обл., Каменское - 99 тыс. т.
8. Запорожская ТЭС (ДТЭК Днепроэнерго), Запорожская обл., Энергодар - 98,1 тыс. т.
9. МК Азовсталь, Донецкая обл., Мариуполь - 88,8 тыс. т.
10. Ладыжинская ТЭС (ДТЭК Западэнерго), Винницкая обл., Ладыжин - 72,3 тыс. т.
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