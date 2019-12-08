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Международный уголовный суд ООН опубликовал отчет о результатах предварительных расследований, в том числе по ситуации с нарушением прав человека в аннексированном Крыму и на Донбассе.

Об этом говорится в отчете суда.

Говорится, что в течение 2020 года суд будет собирать дополнительную информацию относительно соответствующего иска Украины против России, взаимодействовать с украинскими властями, представителями гражданского общества и другими заинтересованными лицами.

 

Суд также продолжит рассматривать обвинения в новых преступлениях, совершенных на территории Украины.

16 января 2017 года Украина обратилась в Международный Суд ООН с заявлением против Российской Федерации. В своем заявлении Украины обвиняет РФ в нарушении обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года.

 

Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против России.

Напомним, Международный суд ООН в Гааге установил, что Россия должна подать свой контрмеморандум на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
ForUm

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