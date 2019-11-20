Международный суд ООН в Гааге установил, что Россия должна подать свой контрмеморандум на иск Украины до 8 декабря 2020 года.

Об этом говорится в документе суда, сообщает Укринформ.

«Суд установил 8 декабря как окончательную дату подачи контрмеморандума по делу, которое касается применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Решение о дальнейших процедурных вопросах будет принято в соответствии с установленным порядком», - говорится в документе.

Отмечается, что окончательное решение Международного суда ООН по данному делу ожидается не ранее 2022 года.

Напомним, Международный суд ООН 8 ноября признал свою юрисдикцию по делу о нарушении Россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрещении всех форм расовой дискриминации. Суд также подчеркнул, что Украиной были соблюдены все процессуальные досудебные процедуры. Это решение означает, что Международный суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

Обвинения, выдвинутые России, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям; уничтожение самолета «Малайзийских авиалиний» рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация в отношении украинской и крымскотатарской громад; запрещение деятельности Меджлиса крымскотатарского народа; волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничение на преподавание украинского и крымскотатарского языков.