также в разделеОбщество
Украинских военных обяжут учить английский язык 21
Минсоцполитики заявило о возможном рейдерском захвате Фонда соцстрахования 72
В Украине приостановлены выплаты больничных и пособий по беременности и родам 191
«Трубу прорвало»: в сеть слили прослушку якобы из кабинета главы ГБР 58
Воронченко: Россияне угробили захваченные украинские корабли 175
АМПУ будет требовать от РФ более 1,2 миллиарда компенсации за оккупацию Крыма 34
Командира 128-й ОМБр посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого 20
В Украине начинают штрафовать за перевозку детей без автокресла 67
Бродский похвастался депиляцией и призвал мужчин соблюдать гигиену 53
19 ноября. Картина дня 52
Военные сбили вражеский беспилотник со взрывчаткой 55
Украинцам хотят разрешить менять отчество 44
Зеленский подписал закон о запрете сплошной вырубки карпатских лесов 41
СНБО: РФ отрабатывает в Украине кибератаки 30
На дорогах Украины установят еще 57 радаров TruCam 55
Чехия выдала Украине подозреваемого в хищении госимущества 21
Суд отпустил Ляшко на поруки 59
Украина закупит во Франции 20 патрульных катеров 31

Международный суд ООН в Гааге установил, что Россия должна подать свой контрмеморандум на иск Украины до 8 декабря 2020 года.

Об этом говорится в документе суда, сообщает Укринформ.

«Суд установил 8 декабря как окончательную дату подачи контрмеморандума по делу, которое касается применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Решение о дальнейших процедурных вопросах будет принято в соответствии с установленным порядком», - говорится в документе.

Отмечается, что окончательное решение Международного суда ООН по данному делу ожидается не ранее 2022 года.

Напомним, Международный суд ООН 8 ноября признал свою юрисдикцию по делу о нарушении Россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрещении всех форм расовой дискриминации. Суд также подчеркнул, что Украиной были соблюдены все процессуальные досудебные процедуры. Это решение означает, что Международный суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

Обвинения, выдвинутые России, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям; уничтожение самолета «Малайзийских авиалиний» рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация в отношении украинской и крымскотатарской громад; запрещение деятельности Меджлиса крымскотатарского народа; волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничение на преподавание украинского и крымскотатарского языков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1286 грн.
10
Теги