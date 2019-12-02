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Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что с запуском новой таможни будут уволены более 500 наиболее одиозных работников ведомства.

Об этом он сообщил в интервью UA: Украинское радио.

«Сейчас с уже официальным запуском новой Гостаможслужбы более 500 наиболее одиозных сотрудников таможни не будут переведены в новую структуру и будут уволены», - отметил Нефедов.

«Это означает, что в очень многих регионах нам удастся прямо сейчас обезглавить схемы. Но очень важный следующий шаг – нам надо заменить их профессиональными и честными людьми. Потому что иначе на два-три месяца все притихнут, после этого кто-то там организует такую ​​же историю», - добавил он.

Нефедов назвал сроки обновления таможни. «У нас с конца декабря начинаются конкурсы в новую Гостаможслужбу. Пожалуйста, поверьте нам, что теперь можно и нужно будет работать честно. Идите и пусть победит лучший. Со следующего года мы начинаем программу поднятия зарплаты таможенников, поэтому идите», - отметил чиновник.

«Сокращение структур, конечно, даст определенную экономию на издержках. Конечно, она поможет скоординировать и централизовать определенные процессы. Но, что не менее важно, это просто еще и техническое, тактическое решение чтобы обновить руководящий состав. Потому что я совершенно не верю людям, которые 20 лет создавали ту систему, которая явно не удовлетворяет ни нас как налогоплательщиков, ни политиков. Этих людей надо менять и давать шанс новым людям, молодежи, выпускникам таможенной академии, кому-то, кто придет из бизнеса, с брокерского сообщества, с субъектов внешнеэкономической деятельности», - пояснил он.
ForUm

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