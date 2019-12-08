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Глава пресс-службы ОП Юлия Мендель назвала три ключевые темы, которые президент Украины Владимир Зеленский будет обсуждать 9 декабря в Париже на встрече лидеров Нормандской четверки.

Об этом она написала в Facebook.

«Первые три вопроса, которые поднимет Президент Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, настоящее, а не „фейковое“ прекращение огня, и, конечно, вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса», — написала она.

Мендель добавила, что без вывода войск Российской Федерации из Донбасса невозможно проведение выборов.

«Последний (вопрос о выводе войск — ред.) — условие для проведения выборов на Донбассе. Их проведение в рамках выборов по всей территории Украины может произойти только когда там не будет чужих войск и незаконных вооруженных формирований. Так говорит закон Украины и простая логика: не смогут на Донбасс зайти украинские партии, не смогут там быть международные наблюдатели, не смогут люди проголосовать открыто и незаангажированно под дулом автоматов. Сначала — наша граница, потом — выборы, ведь это наши территории, а местные выборы будут проходить по всей Украине», — подчеркнула Мендель.

Напомним, в РФ отреагировали на слова Ермака о «стене» на Донбассе.

В понедельник, 9 декабря, в Париже состоится встреча в «нормандском формате».
ForUm

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