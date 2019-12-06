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Заявления Киева о возможности «отгородиться стеной» от оккупированного Донбасса в случае отказа России договориться на предстоящем саммите «нормандской четверки» о прекращении огня и обмене пленными контрпродуктивны, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, сообщает Интерфакс.

«Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления контрпродуктивны и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите», - сказал высокопоставленный российский дипломат.

При этом Руденко подчеркнул, что для России главной задачей саммита является подтверждение приверженности сторон в конфликте Минским договоренностям. Эти соглашения должны оставаться «основой мирного урегулирования кризиса на юго-востоке Украины», отметил дипломат.

Напомним, помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что  у президента готовы «построить стену» на Донбассе в случае, если мирные переговоры с Россией потерпят неудачу.
ForUm

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