Заявления Киева о возможности «отгородиться стеной» от оккупированного Донбасса в случае отказа России договориться на предстоящем саммите «нормандской четверки» о прекращении огня и обмене пленными контрпродуктивны, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, сообщает Интерфакс.

«Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления контрпродуктивны и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите», - сказал высокопоставленный российский дипломат.

При этом Руденко подчеркнул, что для России главной задачей саммита является подтверждение приверженности сторон в конфликте Минским договоренностям. Эти соглашения должны оставаться «основой мирного урегулирования кризиса на юго-востоке Украины», отметил дипломат.

Напомним, помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что у президента готовы «построить стену» на Донбассе в случае, если мирные переговоры с Россией потерпят неудачу.