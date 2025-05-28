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Відсутність України на саміті в Гаазі буде перемогою Путіна над НАТО, – Зеленський

Відсутність України на саміті в Гаазі буде перемогою Путіна над НАТО, – Зеленський

Україна обов’язково має брати участь на саміті НАТО в Гаазі. Якщо ж Київ не отримає запрошення, це виглядатиме як перемога російського диктатора Володимира Путіна, але не над Україною, а над самим НАТО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції в Берліні, після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

За словами президента, Україна вже отримала певні сигнали від партнерів щодо можливої участі в НАТО.

Водночас, за його словами, українська сторона очікує на відверту розмову з союзниками, адже важливо не лише бути присутнім, а й розуміти, яку роль відіграватиме Україна та які результати отримає від цього саміту.

На думку Зеленського, такий підхід є чесним і правильним.

– На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна, але не над Україною, а над НАТО. Тому рішення за партнерами, – наголосив президент.

ЗМІ раніше повідомляли з посиланням на дипломатичні джерела, що Сполучені Штати нібито виступають проти участі Володимира Зеленського в саміті НАТО, який планується наприкінці червня в Гаазі.

Водночас глава МЗС Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що остаточне рішення про запрошення президента України ухвалюватиме генсек НАТО Марк Рютте.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

НАТОсаммитВолодимир Зеленський
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