Ночью в Николаеве произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Daewoo Lanos.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, за рулем Lexus находился 21-летний парень, за рулем Lanos — 36-летний таксист.

Водитель и пассажир Daewoo Lanos погибли на месте происшествия, пассажир и водитель другого автомобиля получили телесные повреждения и сейчас находятся в медицинском учреждении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц.