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Мирное урегулирование ситуации на Востоке Украины, политико-дипломатические шаги украинской власти в контексте имплементации Минских договоренностей, прекращение войны, а также деоккупация Крыму является приоритетом европейской повестки дня. Об этом заявил Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время встречи с делегацией Комитета Европарламента по иностранным делам во главе с Дэвидом Макаллистер, информирует пресс-служба СНБО.

Данилов подчеркнул, что в настоящее время усилия украинской власти направлены на имплементацию Минских договоренностей. При этом позиция Украины базируется на приоритете принципа территориальной целостности и суверенитета в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

«Это наши территории, где проживают наши люди. Выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только после ее деоккупации, и согласно нашему законодательству и стандартам ОБСЕ», - заявил он.

Секретарь СНБО Украины отметил важность координации дальнейших действий с институтами и государствами-членами ЕС и поблагодарил Европейский парламент за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Депутаты Европарламента заверили украинскую сторону в беспрекословном поддержке ее территориальной целостности и суверенитета. Они также подчеркнули свой постоянный интерес к ряду вопросов безопасности в этом контексте и в регулярном диалоге с украинскими партнерами.

Секретарь СНБО Украины отметил, что запланированная на 9 декабря встреча лидеров четырех государств в нормандской формате «является не только наиболее важным событием внешней политики Украины, но и наибольшим приоритетом безопасности повестки дня Европы».

Напомним, у Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.
ForUm

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