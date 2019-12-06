Надежды на то, что в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса остаются выжившие, нет. Об этом заявил заместитель начальника Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Александр Крицкий, сообщает «Думская».

«Надежды, что в здании остаются выжившие, нет. Все помещения, которые не пострадали от огня, обследованы. Людей там нет», - отметил он.

Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м.

По состоянию на вечер 5 декабря 26 пострадавших в результате пожара находятся в стационарах медучреждений города. Четверо уже выписались из больниц. Всего было госпитализировано 30 пострадавших.

4 декабря погибла 16-летняя студентка Ксения Бабенко. А вечером 5 декабря спасатели нашли в завалах 2-го этажа здания тело погибшей женщины. Ее личность устанавливается. Разыскивают еще 13 человек, с которыми сейчас нет связи.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.