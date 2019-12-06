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Освобожденный от отбывания наказная в тюрьме организатор «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман отправился в Израиль, куда в начале ноября переехал сам Бабченко, сообщает издание Bombus.

«Я постараюсь Пивоварника (фигуранта по делу Бабченко) вытащить сюда, и найти Бабченко, и сделать селфи втроем с пивом… Надо его найти и домой завалиться с вопросом о продаже славянского шкафа. Желательно в форме СС», – заявил Герман.

Герман объяснил, что был вынужден уехать в Израиль якобы из-за проблем со здоровьем и опасений за свою жизнь. Его освобождение якобы вызвало «трехдневный хипиш в СБУ». «Следователя Саенко (Максим Саенко, старший следователь по особо важным делам, подполковник СБУ, вел дело Германа – ред.) вы***ли. Очень хочу довести их до бешенства. Я так понял, они решили замять, а фиг им», – говорит Герман.

Также Герман заявил, что готов выступить свидетелем на процессе против экс-президента Петра Порошенко. По данным Германа, сам процесс может начаться ближе к весне 2020 года.

Напомним, 29 мая 2018 года полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога. 

Разведка отрицает сотрудничество с Германом.

Герман обвинил в заказе этого преступления своего очень близкого друга –  Вячеслава Пивоварника.

Германа приговорили к 4,5 годам лишения свободы.

13 ноября 2019 года Киевский апелляционный суд освободил Германа от отбывания наказная в тюрьме.
ForUm

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