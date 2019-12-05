Российская группа, выступающая в жанре шансона и имеющая в своем репертуаре антиукраинские песни, анонсировала свои выступления в Киеве, Одессе, Николаеве и Харькове через два месяца – в феврале 2020 г. Об этом сообщают Українські Новини.

О запланированных выступлениях «Воровайок», в частности в Одесской филармонии, свидетельствуют соответствующие афиши. В Киеве концерт отменили и на эту дату билеты больше не продаются. В связи с запланированным в Киеве концертом украинофобской группы, в адрес Жовтневого Дворца столицы прислали письмо о проведении этого события. Но Жовтневый Дворец не подписал договор, то есть концерта в Киеве не будет.

Об этом свидетельствует и информация на сайте продажи билетов kontrmarka.

В соцсетях люди обращаются к Службе безопасности Украины с просьбой отреагировать на планы российских артисток.

Вот, к слову, отрывок из песни «Хохлы»:

«Севастополь славный, колыбель для флота.

Защищали город воины и босота

Смелости нам хватит, хватит интересу,

Если будет надо, заберем Одессу.

А у них в почете денежки да сало.

Как же жить чубатым — стало денег мало».