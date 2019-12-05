Российская группа, выступающая в жанре шансона и имеющая в своем репертуаре антиукраинские песни, анонсировала свои выступления в Киеве, Одессе, Николаеве и Харькове через два месяца – в феврале 2020 г. Об этом сообщают Українські Новини.
О запланированных выступлениях «Воровайок», в частности в Одесской филармонии, свидетельствуют соответствующие афиши. В Киеве концерт отменили и на эту дату билеты больше не продаются. В связи с запланированным в Киеве концертом украинофобской группы, в адрес Жовтневого Дворца столицы прислали письмо о проведении этого события. Но Жовтневый Дворец не подписал договор, то есть концерта в Киеве не будет.
Об этом свидетельствует и информация на сайте продажи билетов kontrmarka.
В соцсетях люди обращаются к Службе безопасности Украины с просьбой отреагировать на планы российских артисток.
Вот, к слову, отрывок из песни «Хохлы»:
«Севастополь славный, колыбель для флота.
Защищали город воины и босота
Смелости нам хватит, хватит интересу,
Если будет надо, заберем Одессу.
А у них в почете денежки да сало.
Как же жить чубатым — стало денег мало».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время