Пиар-директор украинской певицы Джамалы Денис Козловский прокомментировал ее выступление в Сочи в 2014 году, пишет ТаблоID.

«Джамала дважды выступала в России в 2014 году, один раз в Москве и один раз в Сочи. У нас внутри команды была дискуссия – что нам делать с уже подтвержденными концертами: отменять, сославшись на изменившиеся обстоятельства, или выполнить обязательства перед организаторами», - рассказал он.

«Джамала считала, что это форс-мажор, и мы должны отказаться. Менеджмент, и я в том числе, считали, что мы должны выполнить обязательства, потому что ни организаторы, ни заказчики, ни слушатели не виноваты в событиях происходящих», - отметил Козловский.

По его словам, в результате команда артистки приняла решение отработать подтвержденные концерты.

«В результате было принято решение отработать подтвержденные концерты и новые предложения не принимать. Это и были наши последние выступления в РФ. После 31-го декабря 2014-го года Джамала не давала ни публичных, ни частных концертов и не принимала участия в фестивалях на территории России», - подытожил пиар-директор певицы.