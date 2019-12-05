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Президент Украины Владимир Зеленский наградил шоумена Сергея Притулу орденом «За заслуги» по случаю Международного дня волонтера.

Соответствующий указ президента №889/2019 от 5 декабря обнародован на сайте главы государства.

В документе отмечается, что он награжден орденом «за гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность».

Этим же указом президент наградил 25 волонтеров. В частности, трех волонтеров – орденом «Княгини Ольги» третей степени, волонтера Виталия Дайнегу – Крестом Ивана Мазепы.


 

 
ForUm

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