В Военно-морские силы Украины поступил новый малый бронированный артиллерийский катер проекта «Гюрза-М». Это уже седьмой подобный корабль в составе украинского флота. До конца этого года ВМСУ должны получить еще два катера проекта «Кентавр», сообщает Радио Свобода.

Новый катер, как и другие, будет назван в честь украинского города. Этот борт будет носить название «Костополь» - в честь населенного пункта, где родился морской пехотинец Алексей Кондратюк – гранатометчик в 503-м отдельном батальоне морской пехоты, погибший 17 марта 2017 в районе населенного пункта Водяное вблизи Мариуполя.

На церемонию наименования катера приехали представители города Костополь, а также жена и пятилетний сын погибшего морпеха. Командиру катера лейтенанту Богдану Яцко вручили янтарную икону, которую он после принятия катера на вооружение, пообещал хранить на борту.

«Данный катер укомплектован радиолокационной станцией, которая сможет освещать не только надводную, но и подводную обстановку для защиты от подводных диверсантов противника», - сообщил Яцко.

Катер примут на вооружение после официальных испытаний, которые запланированы на весну 2020 года.

Наименование катера состоялось накануне дня Вооруженных сил Украины и в День волонтера.

Волонтеры передали в одесский музей военной истории юга Украины флаги ВМСУ из разных украинских городов, которые висели перед горсоветом, пока матросы и корабли были в российском плену. В частности флаги прислали из Полтавы и Селидово Донецкой области. В последнем инициаторами поднятия флага были местные ветераны АТО.

Поскольку в Одессе объявлены дни траура из-за пожара в колледже, все праздничные мероприятия были отменены, а во время церемонии наименования катера и награждения волонтеров и военных была проведена минута молчания для почтения памяти погибшей в пожаре.