Министерство иностранных дел Казахстана готовит заявление по поводу реакции украинского внешнеполитического ведомства на заявление президента республики Касим-Жомарт Токаева о Крыме. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан».

По словам заместителя министра иностранных дел Казахстана Шахрата Нуришева, сегодня в Нур-Султане должна состояться встреча посла Украины Ивана Кулебы с представителями казахского МИД.

«Они (украинская сторона, - ред.) хотят, чтобы была встреча в МИД. Скорее всего, я думаю сегодня. Скорее всего, будет посол», - отметил Нуришев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не называет аннексией события, которые произошли в Крыму в 2014 году, когда Россия заявила о «присоединении» украинского полуострова к своей территории. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

«Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово по Крыму», - отметил президент Казахстана.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что глубоко обеспокоены высказываниями Токаева.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.