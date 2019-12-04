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Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено высказыванием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга. Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права, лежат в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан. Эти основы зафиксированы в подписанном еще в 1994 г. Договоре о дружбе и сотрудничестве и с тех пор наше государство неуклонно их придерживалась», - отметили в МИД.

Слова президента Казахстана не только противоречат вышеприведенным принципам украинско-казахстанских отношений, но и международно-признанной позиции, зафиксированной в резолюции ГА ООН №A/RES/68/262 от 27 марта 2014.

«Особенно обидно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ, - организации, членами которой являются обе страны, а одним из основных принципов ее, согласно Хельсинкскому заключительному акту, является уважение суверенитета и территориальной целостности государст», - подчеркнули в ведомстве.

Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью DW  заявил, что в его стране не называют ситуацию в Крыму аннексией со стороны России. По его словам, в Казахстане не напуганы событиями в Украине, поскольку «у нас абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией».
ForUm

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