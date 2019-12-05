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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Натальи Пушкаревой уполномоченным президента по вопросам волонтерской деятельности (вне штата).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, документ подписан 4 декабря с целью поддержки волонтерской деятельности, обеспечения гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров.

Также Зеленский своим указом утвердил положение об уполномоченном по вопросам волонтерской деятельности.

Согласно ему, основными задачами уполномоченного является мониторинг ситуации по обеспечению гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров и представление президенту предложений по поддержке волонтерской деятельности, пресечения нарушений в этой сфере.

Также уполномоченный может вносить на рассмотрение главы государства предложения по подготовке проектов законов, актов Президента Украины по вопросам поддержки волонтерской деятельности, обеспечения гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров и участвовать в экспертизе законов, поступивших главе государства на подпись, законопроектов, предлагаемых для внесения президентом на рассмотрение Верховной Рады, других законопроектов, касающихся вопросов поддержки производства волонтерской деятельности.

Кроме того, уполномоченный должен осуществлять меры, направленные на обеспечение, восстановление нарушенных прав и законных интересов волонтеров, и информировать общественность о таких мерах и их результатах.

Также задачей уполномоченного является содействие налаживанию взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам поддержки общественных инициатив относительно осуществления волонтерской деятельности, обеспечения гарантий соблюдения прав волонтеров.

Среди задач уполномоченного – подготовка мероприятий с участием президента Украины, в частности международного характера по вопросам, касающихся поддержки волонтерской деятельности.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.
ForUm

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