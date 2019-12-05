В среду президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Совета национальной безопасности и обороны. На мероприятии приняли решение провести закрытое заседание СНБО Украины 7 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщалось, СНБО в понедельник подвели итоги перед заседанием накануне встречи лидеров «нормандского формата».

Напомним, встреча в формате «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ключевой вопрос на повестке дня – решение конфликта на Донбассе.

Последний раз такая встреча на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Ее участники признали, что прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе тогда не удалось достичь.