В среду президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Совета национальной безопасности и обороны. На мероприятии приняли решение провести закрытое заседание СНБО Украины 7 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.
Как ранее сообщалось, СНБО в понедельник подвели итоги перед заседанием накануне встречи лидеров «нормандского формата».
Напомним, встреча в формате «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Ключевой вопрос на повестке дня – решение конфликта на Донбассе.
Последний раз такая встреча на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Ее участники признали, что прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе тогда не удалось достичь.
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