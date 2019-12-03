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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что президент Владимир Зеленский созывает СНБО в рамках подготовки к «нормандской встрече».

Об этом он сказал на конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов (УАПП) 2019, сообщает Укринформ.

«Я планировал послушать здесь выступления, но, к сожалению, - Президент собирает СНБО, готовимся к встрече в нормандском формате», - сказал Аваков.

Напомним, встреча в формате «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ключевой вопрос на повестке дня – решение конфликта на Донбассе.

Последний раз такая встреча на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Ее участники признали, что прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе тогда не удалось достичь.
ForUm

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