5 декабря в Украине и в мире отмечают Международный день волонтеров.

В 2019 году человечество отмечает 160-летие возникновения волонтерского движения. Именно 1859 год считается годом возникновения волонтерского движения в мире, когда швейцарский предприниматель и общественный деятель Анри Дюнан, потрясенный страшными последствиями одной из самых кровавых битв австро-итало-французской войны (под Сольферино, на поле боя, остались умирать более девяти тысяч искалеченных солдат), фактически инициировал создание Международного комитета Красного Креста.

В Украине волонтерство официально признано Постановлением Кабинета Министров Украины от 10 декабря 2003 года N 1895 «Об утверждении Положения о волонтерской деятельности в сфере предоставления социальных услуг».

На сегодняшний день волонтерские организации существуют в 80 странах мира.

После Майдана, аннексии Крыма и начала войны на Донбассе волонтерство поднялось на самый высокий уровень развития за все время независимости Украины. Именно благодаря волонтерам в 2014 году страна сохранила свой суверенитет.

До того, массовым волонтерским проектом в истории Украины был чемпионат Европы по футболу Евро-2012. К нему было привлечено более 12 000 волонтеров.

78-летний водитель из Донецка стал старейшим волонтером в Украине, который работал во время проведения финальной части чемпионата Европы по футболу.

Волонтерских организаций и отдельных активистов, которые помогали или помогают украинским военным, - тысячи. Самые известные среди них - «Народный проект», «Народный тыл», «Вернись живым», «Армия SOS», «Крылья Феникса», «Combat-UA», Волонтерская сотня «Украина - Мир», «Сестры победы», Центр «Миротворец» и другие.

Участие в помощи военным берут широкие слои общества. Проекты техники на нужды армии представляли даже ученики Малой академии наук. Так, ученица Юлия Сенюта с Тернопольщины разработала проект бронезащитного элемента для защиты легкой и тяжелой техники, Анастасия Бабенко из Киева – проект автономного вакуумного холодильника для транспортировки органов, Владимир Павлов из Винницы разработал мобильный оптико-электронный прибор, позволяющий видеть периферическое кровообращение при ранениях.

За время войны на Донбассе о волонтерах сняли немало фильмов и написали десятки песен. В частности, это фильмы «Тыл», «Те, что плетут победу», «Почти 10000 избирателей», «Волонтеры», «Зима в огне» и песни - «Я волонтер», «Гимн волонтеров», «Запах войны», «Без имени», «Дорога волонтеров»...

По материалам: Пресс-центр ООС