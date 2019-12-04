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Кабмин назначил ООО «Делойт энд Туш ЮСК» аудитором НАК «Нафтогаз Украины» для предоставления услуг обязательного аудита финансовой отчетности на 2019-2020 годы.

Соответствующее решение министры приняли на заседании правительства на основании представления наблюдательного совета компании, сообщается на сайте Кабмина.

Решение об утверждении порядка отбора аудитора наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» принял еще 25-26 марта 2019 года.

На своем заседании 7 сентября 2019 наблюдательный совет Нафтогаза предварительно согласовал назначение «Делойт энд Туш ЮСК» своим аудитором и приняла решение подать это предложение на согласование правительства.
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