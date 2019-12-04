Министр обороны Андрей Загороднюк назначил служебное расследование в связи с неаттестацией подполковника, героя Украины Евгения Межевикина («Адама»).

«Ситуацию вокруг Евгения Межевикина знаю. Только что говорил с ним по телефону. Назначаю служебное расследование, чтобы выяснить реальное положение вещей в подразделении, где служит Евгений. После этого приму соответствующие решения, которые будут обнародованы. Это вопрос беру на личный контроль», - написал министр в Facebook.

Отдельно он обратился к командирам.

«Вы должны четко понимать, что каждый воин с боевым опытом – это наша самая большая ценность. Мы должны поддерживать их и мотивировать служить в ВСУ, а не создавать препятствия и оценивать их роль исключительно по «оценочным карточкам», - заявил Загороднюк.

Накануне Межевикин обнародовал характеристику, данную ему полковником Сергеем Литвиновым – заместителем командующего войсками оперативного командования «Север» по боевой подготовке.

По мнению Литвинова, Межевикин с 29 июля 2019 проявил себя на воинской службе посредственно и не соответствует занимаемой должности. По сумме полученных баллов Межевикин имеет в оценочной карточке военнослужащего «удовлетворительно».

«Ай, литвинов маладец. Ору. Теперь меня нужно по аттестации убирать с должности. Начальник, которому место на скамье подсудимых… оценивает подчиненных! В начале 2019 подменить не удалось, ждали год», - написал Межевикин в Facebook.

Как пишет Украинская правда, Борис Овчаров («Дончанин») пишет, что проблемы у Межевикина начались год назад после прихода к командованию в 1-й танковой бригаде подполковника Юрия Межакова.

«Он (Межаков - ред.) был начальником штаба 28-й бригады в 14-15-м, именно в то время когда бригадой командовал господин Лещинский (Комета). Руководство 28-й бригады в Марьинке проложило «Большой Шелковый Путь» контрабанды на оккупированную территорию. Цена одной тонны контрабандой, стоила 10000 грн... Эти колонны командование сопровождало до передачи сепарам, под охраной БМП и пехоты.

После прихода такого командования, у Малого (Романа Губы - ред.) с Адамом начинаются резко проблемы по службе. Главная причина, Адам взял полностью под свой личный контроль расход горючего по бригаде. А это сотни тонн горючего, которые крались и продавались. Так что сразу перекрыл каналы краж, из которых кормилось командование, военная прокуратура, ВКР.

И конечно, Малого с Адамом начинают резко сжирать. Летом с боевой должности снимают Малого, сажают в штаб перебирать бумажки. В августе переводят Адама в ОК - причем якобы на повышение, но на должность ничего не разрешающую и не боевую».

Евгений Межевикин – танкист, подполковник Вооруженных сил Украины, заместитель командира 1-й отдельной танковой бригады. Герой Украины.

С мая 2014 он в составе танкового батальона 93 механизированной бригады на передовой выполнял задачи по выставлению блокпостов, сопровождению колонн, ведению разведки.

Во время штурма поселка Пески летом 2014 года, выполняя обязанности командира 4-й батальонной тактической группы 93-й бригады, получил контузию и повреждения ребра. После лечения вернулся в зону АТО.

Межевикин обеспечивал подвоз боеприпасов и продуктов защитникам Донецкого аэропорта, под обстрелом совершил эвакуацию подбитой БМП-2 с экипажем со взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Во время артиллерийского обстрела противника в районе с. Тоненькое локализовал пожар на складе боеприпасов и спас личный состав и технику.

В сентябре 2014 экипаж «Адама2 уничтожил 2 танка пророссийских сил у терминала ДАП, в октябре - в районе с. Опытное прорвал оборону противника и обеспечил эвакуацию бойцов и двух БТР-80.

В зоне АТО Межевикин организовал доподготовку танковых экипажей.

В марте 2015 года его перевели в 1-й отдельной танковой бригады на должность командира 1-го танкового батальона. Выполнял задачи в районе Волновахи.