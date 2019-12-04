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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам предстоящей «нормандской встречи» ожидает конкретных действий с установленными сроками. Об этом он сказал во время совместного брифинга с премьером Швеции Стефаном Левеном в Киеве, сообщает УНИАН.

Таким образом глава государства прокомментировал вопрос относительно возможного проекта решения участников «нормандского саммита».

«Я хотел бы вам отметить, что коммюнике обсуждалось еще в сентябре представителями всех сторон. Прошло время, многое изменилось, поэтому на повестке дня будут и те вопросы в коммюнике, но я жду более развернутых ответов. Потому что ответы - это просто слова, а мы хотим действий со сроками», - сказал Зеленский.

По словам президента, сам факт этой встречи - это уже первая победа. Во время нее он планирует обсудить, в частности, возможность «большого обмена» и проведение местных выборов на оккупированном Донбассе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в «нормандском формате» 9 декабря хотел бы говорить о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе.
ForUm

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