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Служба безопасности Украины задержала в Киеве двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук Украины, которые требовали от бизнесмена деньги за поставки сельхозпродукции в ходе проведения госзакупок, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы совместно с Генпрокуратурой и ГБР установили, что двое чиновников НААН требовали от коммерсанта более 50 тыс. долларов США «отката» за поставки зерновых на государственные предприятия, входящие в сферу управления академии.

Правоохранители задержали двух фигурантов дела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения одной из частей неправомерной выгоды.

Чиновники также предлагали бизнесмену за 1 млн долларов США должность руководителя одного из подконтрольных академии предприятий. В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия.
ForUm

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