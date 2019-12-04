С 1 января 2020 государство обеспечит бесплатную доставку пенсий для почти 5 млн пенсионеров через сеть АО «Укрпочта», среди них, в частности, для более 800 тыс. людей с инвалидностью. Соответствующее решение сегодня приняло правительство на своем заседании, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Тарифы на доставку пенсий не менялись уже 15 лет. Сегодня они абсолютно не покрывают даже прямые организационные расходы Укрпочты. Только в прошлом году убытки компании за доставку пенсий были 1,5 млрд грн, в 2018 году – 1,2 млрд. Эта ситуация ставила под угрозу доставку пенсий Укрпочтой с 1 января 2020 года. Правительство эту ситуацию разрешило - мы установили адекватные современным реалиям тарифы на оплату доставки и выделили дополнительные 900 млн грн на следующий год. Каждый пенсионер будет вовремя обеспечен пенсией в следующем году», - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Глава правительства добавил, что это решение особенно важно для жителей маленьких городов и отдаленных регионов Украины, где, кроме стационарных, работают также передвижные отделения Укрпочты.