С 26 ноября по 2 декабря 2019 в Киеве зафиксировано повышение уровня загрязнения воздух, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Так, отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

- взвешенных веществ - в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы (возле метро «Святошин») и улицы Семена Скляренко;

- диоксида серы - в 2,6-3,1 раза на площадях Бессарабской, Демеевской и Победы, улицы Александра Довженко, Оболонском проспекте; в 1,5-2,5 раза - на всех постах города, исключая проспекта Науки, 37 (у метеоплощадки обсерватории), где среднесуточный содержание не превышал уровень ГДКс.д.;

- диоксида азота - в 4,3-4,6 раза на улице Каунасской и Бессарабской площади, в 3,3-3,6 раза - на улицах Инженера Бородина, Семена Скляренко, площадях Демеевской и Победы; в 1,9-2,8 раза - на всех постах наблюдений, кроме проспекта Науки, где превышений не наблюдалось.

- формальдегида - в 1,1-1,9 раза - на всех постах города, кроме проспекта Науки, где превышений не наблюдалось.

Всего на 15-ти стационарных постах обсерватории, где проводились ежедневные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города, с 26 ноября по 2 декабря 2019 было проанализировано 1508 проб воздуха.

По сравнению с предыдущей неделей в воздухе города наблюдалось некоторое повышение содержания диоксида азота.

Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни, в Киеве метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере.