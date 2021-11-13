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В украинской столице в субботу, 13 ноября, зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире.

Как пишет Рубрика, об этом свидетельствуют данные портала Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Киев находится на 18 месте. В первую тройку вошли Дели (Индия), Бишкек (Кыргызстан) и Чэнду (Китай).

Отмечается, что на 11:20 утра индекс Киева составляет 139 при норме 50. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".

При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать воздухоочистители, а также не проводить спортивные занятия на открытом воздухе.
ForUm

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