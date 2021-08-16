В украинской столице сегодня, 16 августа, зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные портала Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Отмечается, что по состоянию на 09.55 индекс Киева составляет 106 при норме в 50. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как «нездоровый для чувствительных групп населения».

При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.