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В Киеве 10 февраля зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные портала Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

По состоянию на 10:00 столица Украины была на 14-ом месте в рейтинге, на первом оказался Лахор (Пакистан).

Индекс Киева составляет 126 при норме 50. Уровень загрязнения воздуха в столице характеризуется как «нездоровый для чувствительных групп населения». При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями органов дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.

Как сообщалось, 20 и 21 января Киев вошел в список 20 мегаполисов с самым загрязненным воздухом.

 
ForUm

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