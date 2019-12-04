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В Киевской области в колодце нашли тело иностранца с огнестрельными ранениями, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры

В настоящее время задержаны два жителя Киевской области по подозрению в пособничестве в умышленном убийстве предпринимателя - гражданина Грузии, который незадолго до этого прибыл в столицу в бизнес-делах.

Согласно материалам следствия, вечером 26 ноября потерпевший сел в автомобиль в центре столицы и уехал в неизвестном направлении. После этого иностранец не выходил на связь со знакомыми, в связи с чем последние сообщили о его исчезновении в правоохранительные органы.

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить лиц, которые за материальное вознаграждение, совершали действия, направленные на сокрытие тела и уничтожение вещественных доказательств.

Сейчас Киевской местной прокуратурой задержанным сообщено о подозрении в пособничестве в умышленном убийстве. Решается вопрос об избрании последнему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Принимаются меры, направленные на установление других лиц, причастных к преступлению, а также мотивы и обстоятельства его совершения.
ForUm

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