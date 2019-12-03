также в разделеОбщество
Суд разрешил арестовать Жеваго 26
Труба отреагировал на задержание своего соратника 34
Объявился владелец затонувшего под Одессой танкера 26
«Правую руку» Трубы подозревают в получении $150 тысяч взятки 39
Киевского патрульного задержали за торговлю наркотиками 16
Украинцев предупредили об ухудшении погоды 28
Военный прокурор предполагает, что Матиосу кто-то «сливает» информацию 71
ГБР повторно вызовет Марусю Звиробий на допрос 18
«Крестный отец» контрабанды вышел из СИЗО 47
2 декабря. Картина дня 26
Нефедов: Более 500 наиболее одиозных сотрудников таможни будут уволены 26
В Карпатах местами намело 50 см снега 12
«Правый сектор» опроверг причастность своих членов к покушению на Соболева 44
Руководство ГМС Одесчины подозревают в присвоении 900 тысяч 25
В «ДНР» хотят сделать русский единственным «государственным» 25
СБУ задержала в Одессе антиукраинского агитатора 38
В районе на Луганщине приостановили разминирование до весны 32
Суд отложил подготовительное заседание по иску Кличко против Кабмина 16

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП 3 декабря  задержали двух человек по подозрению в возможном мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды руководителю одного из правоохранительных органов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

Речь идет об экс-начальнике Главного следственного управления ГПУ и предпринимателе в сфере строительства.

Лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Следствие установило, что бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщица 150 тыс. долл. неправомерной выгоды якобы для дальнейшей передачи руководителю одного из правоохранительных органов. Тот в обмен на деньги якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением этого органа относительно действий упомянутой компании-застройщика.

Подозреваемых задержали после получения ими первого транша в 75 тыс. долл. из оговоренных 150 тыс. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие обстоятельства совершения преступления и причастных к нему лица.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2019 года.

Ранее СМИ сообщили о задержании бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины по подозрению в вымогательстве взятки в размере 150 тыс. долларов за закрытие дела Госбюро расследований.

Игорь Щербина — экс-начальник главного следственного управления ГПУ в 2014—2015 годах. Труба был его замом в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины. По информации СМИ, Труба является кумом Игоря Щербины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2272 грн.
68
Теги