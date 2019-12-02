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Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев привык к регулярному процессу моего «съема», поэтому реагировать на подобные вещи не видит смысла.

«Особенно, когда нахожусь в важной командировке и обсуждаю потенциальное стратегическое партнерство с крупными международными игроками нефтегазового рынка, которые, в отличие на малоизвестных победителей непрозрачных конкурсов, проведенных предыдущим министром энергетики, хотят сотрудничать именно с «Нафтогазом». Потому что наша команда доказала свою способность как быть надежным партнером, так и реализовывать стратегические инициативы, соблюдая принципы экономической целесообразности и некоррумпированности», - написал он в Facebook.

«Поэтому работаем дальше: завершение анбандлинга, прохождение зимы, старые и новые арбитражные процессы с Газпромом, применение нового подхода к освоению залежей плотных коллекторов (до 2019 года было несколько неудачных попыток), переход от оценки результатов добычи за валом, к реальным коммерческим объемам, внедрение shared service centers и SAP, новые партнерства с лидерами рынка, запуск центра кибербезопасности, выход на рынки ТКЭ, торговли нефтепродуктами и электроэнергии, переход на отношения «клиент - представитель услуг» в вопросах бурения, ремонта и стимуляции скважин и тому подобное. И еще много чего», - добавил чиновник.

Коболев призвал следить «за действительно интересными новостями – их всегда было много, а будет еще больше. Как часто говорит один наш коллега – а нам свое делать».

Напомним, министр энергетики Алексей Оржель, заявил, что было принято решение относительно смены руководства и наблюдательных советов всех стратегических компаний, в том числе Нафтогаза и Укрэнерго. 
ForUm

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