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Министр энергетики Алексей Оржель, заявил, что было принято решение относительно смены руководства и наблюдательных советов всех стратегических компаний, в том числе Нафтогаза и Укрэнерго. Об этом он заявил во время брифинга для прессы, сообщает «Экономическая правда».

«Мы прекратили полномочия главы Энергоатома, это большое кадровое решение. Вместе с тем, можем говорить, что было принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях. Это не вопрос одной компании или взаимоотношений между министром и руководителями отдельных компаний», - заявил Оржель.

Министр также подчеркнул, что по каждому из стратегических предприятий есть определенные вопросы по эффективности использования средств и злоупотреблениях.

В то же время он отметил, что предыдущие руководители могут в будущем вернуться на свои должности.

«Вместе с тем это прекращение полномочий, оно позволяет тому же человеку участвовать в новом конкурсе», - подчеркнул Оржель.

Министр, отвечая на вопрос журналистки, также подтвердил, что изменения произойдут и в руководстве Нафтогаза и Укрэнерго.

Напомним, 27 ноября Кабинет Министров уволил президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского. Конкурс на должность объявят в ближайшее время.
ForUm

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