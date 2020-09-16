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Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев оценивает поступления от «Газпрома» за транзит российского газа в 2020 году в сумму около $2 млрд.

Об этом он сказал в интервью журналистке Янине Соколовой.

«Я думаю, что эта цифра будет близка к 2 миллиардам долларов», - отметил Коболев, пояснив, что принцип «качай или плати» положительно влияет на доход украинской ГТС, поскольку Россия платит за забронированные мощности, а не объемы прокачанного газа.

Заключенный в 2009 году транзитный контракт между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» истек 1 января 2020 года. Новый договор между компаниями на организацию транспортировки, транспортное соглашение между «Нафтогазом» и «Оператор ГТС Украины», а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и «Газпромом» были подписаны 30 декабря 2019 года.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит должен составить по 40 млрд куб. м. Оплата указанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.
ForUm

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