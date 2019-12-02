В Кривом Роге 2 декабря на территории мужского монастыря Украинской Православной Церкви в честь священномученика Владимира, митрополита Киевского, возник пожар.
Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на лестничной клетке между 1 и 2 этажом двухэтажного административного здания.
Огнем уничтожена мебель и техника, поврежден генератор.
Погибших и пострадавших нет.
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