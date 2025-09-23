Батальйон «Арей» про стратегічне рішення Зеленського та Сирського: як штурмові війська наближають Перемогу

Окремий штурмовий батальйон «Арей» Української добровольчої армії (УДА) заявив, що 253-й окремий штурмовий батальйон «Арей» є «ідеологічно сформованим, тактично підготовленим та дієздатним підрозділом в умовах сучасної війни». Заява підкреслює, що саме такі підрозділи демонструють високу ефективність у наступальних операціях та звільненні тимчасово окупованих територій.

У повідомленні батальйон «Арей» акцентує увагу на специфіці штурмових дій, яка вимагає від бійців не лише фізичної витривалості, а й високої морально-психологічної стійкості. Ця специфіка, на думку військових, вимагає інакшого підходу до підготовки особового складу, матеріально-технічного забезпечення та, власне, керування боєм.

«Загальна підготовка штурмових військ має відповідати реальним бойовим вимогам, а не «загальноприйнятим лекалам», — зазначається в заяві.

Рішення президента Володимира Зеленського та головнокомандувача Олександра Сирського призначити полковника Валентина Манька на чолі управління штурмових військ названо «державницьким» кроком. Цей вибір, за словами «Арея», є визнанням державою реалій, що вже давно склалися на полі бою. Досвід полковника Манька дозволить підвищити ефективність штурмових операцій та зменшити втрати серед особового складу.

«Створення штурмових військ наближає нашу перемогу. В єдності наша сила — Перемога в штурмі», — підкреслює батальйон.

Слава штурмовим військам! Слава Україні!