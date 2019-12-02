1 декабря в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестный открыли огонь по автомобилю Range Rover бизнесмена и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын, находившийся в авто.

2 декабря полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве.

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона «Аратта» Андрей «Червень» Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на Соболева служили в его батальоне. «И Семенов, и Лаврега были у меня», – сказал он.

Следователи изъяли оружие, из которого стреляли в мальчика в Киеве.

Автомобиль Range Rover принадлежит фирме, которая фигурирует в уголовном производстве по финансированию терроризма на Донбассе.

В Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что во время встречи в «нормандском формате» обсудит с президентом России Владимиром Путиным продолжение транзита российского газа через Украину в Европу после окончания действующего контракта на транзит.

Министр энергетики Алексей Оржель заявил, что было принято решение относительно смены руководства и наблюдательных советов всех стратегических компаний, в том числе Нафтогаза и Укрэнерго. Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что привык к регулярному процессу его «съема», поэтому реагировать на подобные вещи не видит смысла.

Укразализныця планирует с 1 марта по 31 декабря 2020 года проводить индексацию тарифов на пассажирские перевозки по 2% ежемесячно.

Власть готовит снижение тарифов на отопление для украинцев почти вдвое, заявил президент Владимир Зеленский.