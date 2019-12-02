Укразализныця планирует с 1 марта по 31 декабря 2020 года проводить индексацию тарифов на пассажирские перевозки по 2% ежемесячно, сообщает пресс-служба компании

Отмечается, что в случае индексации тарифов на пассажирские перевозки, в 2020 году Укрзализныця существенно обновит парк пассажирских вагонов. В частности, компания планирует приобрести 26 новых вагонов на общую сумму 600 млн грн и около 500 млн грн потратить на модернизацию еще 40 вагонов.

«Часть средств на финансирование этой инвестиционной программы - около 700 млн грн - компания рассчитывает получить от индексации тарифов на перевозку пассажиров. Индексация тарифов планируется осуществлять поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+.

Таким образом, цена на билеты будет расти незначительно и постепенно», – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что в последний раз пассажирские тарифы пересматривались осенью 2018 года. «С тех пор значительно подорожали цельнокатаные колеса для пассажирских вагонов (+64%), запасные части к вагонам (+35%) и другая промышленная продукция, необходимая для обеспечения пассажирских перевозок. Пассажирские перевозки из года в год являются убыточными для компании и финансируются за счет перекрестного субсидирования с доходов от грузовых перевозок», – заявили в Укрзализныце.

Компания прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут достичь 14,3 млрд грн. При этом железная дорога не получает от государства средств на обновление пассажирского подвижного состава, хотя это и предусмотрено ст. 10 Закона Украины «О железнодорожном транспорте».

Напомним, ранее в Укрзализныце заявляли, что в 2019 планируют на четверть поднять стоимость тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом.