Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что во время встречи в «нормандском формате» обсудит с президентом России Владимиром Путиным продолжение транзита российского газа через Украину в Европу после окончания действующего контракта на транзит.

Об этом Зеленский сообщил в интервью Spiegel, передает Hromadske.

«Для меня важно, чтобы вопрос газа был независимым. Несмотря на желание обеих сторон, этот вопрос не должен никоим образом касаться Донбасса. Хотя я не исключаю, что транзит российского газа также будет рассматриваться в «нормандском формате», — сообщил Зеленский.

Он также добавил, что в случае, если Россия и Украина заключат новый договор на транзит газа сроком на 10 лет, то строительство «Северного потока-2», который поддерживает Германия, перестанет быть вопросом.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, Владимир Путин и Владимир Зеленский могут обсудить газовую тематику в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.